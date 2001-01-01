Образование в Великобритании

Юлия Волченко

Директор компании Infostudy



Я официальный представитель учебных заведений Великобритании и ваш профессиональный гид в поступлении.



Миссия Infostudy: помочь вам выбрать наиболее подходящую программу и учебное заведение, правильно оформить все документы и соблюсти сроки, чтобы вы стали студентом британского вуза.



У нас большой опыт работы со студентами, которые приезжают учиться в Великобританию. Помогаем поступать на учебу с 2001 года.



Мы работаем открыто и прозрачно, всегда на связи, предоставляем оперативную информацию напрямую от учебных заведений.

