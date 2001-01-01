Образование в Великобритании

Хочу порекомендовать родителям, желающим отправить своего ребёнка учиться заграницу, пользоваться услугами фирмы InfoStudy. И вот почему.
Так делают все: я отп
равила не менее 10 запросов в разные агенства, т.к. понимала, что новичку не справится с задачей отправить ребёнка в иностранную школу. Моему ребёнку на тот момент было 8 лет, а ещё ребёнок был из Крыма, что дополнительно усложняло задачу.
Из всех запросов я получила всего 2 развёрнутых ответа, одно из них было от Юлии Волченко от InfoStudy. Очень понравилось, что человек проявил живейшее участие в нашем вопросе. Вторым фактором были цены на услуги, на тот момент, да и сейчас, спустя год у ребят самые низкие цены и они объективно низкие.
Нас приняли в школу Queen Ethelburgas College
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Возможно всё дело только в Юлии, которая в курсе всего-всего и постоянно узнает, что нового появилось в этой теме. Мы прошли все этапы: от подготовки к собеседованию до отправки ребёнка и информационной поддержке в первое время. Также уже во время учебного года было несколько форс-мажорных моментов, которые удалось решить только и только благодаря участию Юлии.
Также Юлия заполняла почти все документы, которые были необходимы для оформления в саму школу и на визу. Очень оперативно в их офисе делали нотариально заверенные переводы. Визу получили кстати на 6 лет.
В общем, у нас всё хорошо. И очень большая заслуга в этом именно образовательного агентства InfoStudy и Юле персональный respect.