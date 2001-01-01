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Образование в Великобритании

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Летние онлайн программы
London School of Economics and Political Science
Лондон
от 21570 £ в год
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Newcastle University


Ньюкасл, Лондон
от 17995 £ в год
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University College London

Лондон
от 18430 £ в год
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Durham University


Дарем
от 19250 £ в год
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University of Law
Лондон, Ливерпуль, Манчестер и др.
от 9120 £ в год
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King's College London
Лондон
от 19800 £ в год
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University of Cambridge
Кембридж
от 22 227 £ в год
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University of Manchester
Манчестер
от 17155 £ в год
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City University of London
Лондон
от 15495 £ в год
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Oxford University
Оксфорд
от 27 285 £ в год
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University of Exeter

Экзетер
от 18495 £ в год
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Anglia Ruskin University
Кэмбридж, Челмсфорд
от 11290 £ в год
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GSU British School of Fashion
Лондон
от 12980 £ в год
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Brunel University London
Лондон
от 14900 £ в год
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University of Portsmouth
Портсмут
от 13500 £ в год
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University of East Anglia
Норвич
от 15900 £ в год
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Manchester Metropolitan University
Манчестер
от 15995 £ в год
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University of Hertfordshire
Хатфилд
от 9000 £ в год
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London South Bank University
Лондон
от 13780 £ в год
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University of Plymouth
Плимут
от 13200 £ в год
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University of Sheffield
Шеффилд
от 17600 £ в год
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University of Stirling
Стерлинг
от 15995 £ в год
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BPP University
Лондон
от 9000 £ в год
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University of Surrey
Гилфорд
от 16800 £ в год
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CATS College London

Лондон
14-17 лет
£46,845 /год
Стипендии до 40%
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Oxford International College
Оксфорд
15-17 лет
от £23,375 в год
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Abbey DLD College
Лондон, Кембридж и Манчестер

от £32,000 в год
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Queen Ethelburga's Collegiate
возле Йорка, центральная Англия

в £36,588 в год
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Cardiff Sixth Form College
Кардифф, Уэльс

от £40,250 в год
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Boundary Oak School
12 минут езды от Портсмута
£24,693 в год
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CATS College Cambridge
Кембридж
14-17 лет
от £35,000/год
Стипендии до 40%
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Mill Hill School
Пригород Лондона

от £32,892 в год
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CATS College Canterbury
Кентербари
14-17 лет
от £35,000/год
Стипендии до 40%
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Oswestry School
Освестри, Центральная Англия

от £25,545 в год
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The National Mathematics and Science College
от £45,900 в год
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Regent Oxford
г. Оксфорд
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EC Cambridge
г. Кембридж
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Liverpool School of English
г. Ливерпуль
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Kings London
г. Лондон
Подробнее
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The English Studio
г. Лондон
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Oxford International English School
г. Лондон
Подробнее
Regent Brighton
г. Брайтон
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EC Manchester
г. Манчестер
Подробнее
Kings Bournemouth
г. Борнмут
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Regent Edinburgh
Шотландия, г. Эдинбург
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EC Bristol
г. Бристоль
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Oxford International
г. Оксфорд
Подробнее
Regent London
г. Лондон
Подробнее
Kings Brighton
г. Брайтон
Подробнее
Regent Cambridge
г. Кембридж
Подробнее
Durham International Study Center
г. Дарем
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Oncampus LSBU

г. Лондон
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The University of Sheffield International College
г. Шеффилд
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INTO University of East Anglia
г. Норвич
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University of Surrey's International Study Centre
г. Гилфорд
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INTO Manchester
г. Манчестер
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Bloomberg Business Advantage
Летняя онлайн программа
14-18 лет
£ 650
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Oxbridge Preparation Programme
Летняя онлайн программа
14-18 лет
£ 500
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Career in Medicine
Летняя онлайн программа
14-18 лет
£ 500
Подробнее
STEM и Английский язык
Летняя онлайн программа
14-18 лет
£ 500
Подробнее
UK Education Taster Program
Летняя онлайн программа
14-18 лет
£ 500
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Критическое мышление
Летняя онлайн программа школы Sevenoaks
13-17 лет
£ 500
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STEM Programme: Science, Technology, Engineering & Mathematics
Летняя онлайн программа
14-17 лет
£ 500
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Блог об учебе в Великобритании

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Эффективная помощь в поступлении и оформлении документов для учебы в Великобритании
Юлия Волченко
Директор компании Infostudy
Я официальный представитель учебных заведений Великобритании и ваш профессиональный гид в поступлении.

Миссия Infostudy: помочь вам выбрать наиболее подходящую программу и учебное заведение, правильно оформить все документы и соблюсти сроки, чтобы вы стали студентом британского вуза.

У нас большой опыт работы со студентами, которые приезжают учиться в Великобританию. Помогаем поступать на учебу с 2001 года.

Мы работаем открыто и прозрачно, всегда на связи, предоставляем оперативную информацию напрямую от учебных заведений.
г. Киев, бул. Шевченко, 6, оф. 21
+38 (097) 324-78-97
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Важные вопросы
Здесь Вы найдете ответы на самые популярные вопросы
Сколько денег понадобится для проживания, питания и покрытия других текущих расходов?
В зависимости от города вам понадобится от 12 000 GBP в год.
Можно ли работать во время учебы?
Во время языковых курсов работать нельзя.
Возможно ли бесплатное образование в Великобритании?
Университеты и школы Великобритании не предоставляют бюджетные места иностранным студентам. Мы можем помочь получить частичную стипендию на обучение для академически сильных студентов, но стоит понимать, что расходы на жизнь и остаток суммы на обучение студенту нужно будет оплачивать самостоятельно.
В чем заключается ваша помощь?
1. Мы анализируем данные, помогаем выбрать учебное заведение и программу обучения, составляем план поступления и оказываем визовую поддержку.
2. Помогаем на всех этапах процесса подачи и оформления документов, мотивационного письма, письма о намерении и подготовке к интервью.
3. Также мы будем вас курировать, когда вы приедете в Великобританию на учебу, и у вас могут возникнуть вопросы, связанные с учебными программами или оформлением документов.
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